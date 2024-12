Ruba il portafoglio dall'autovettura mentre la proprietaria sta accompagnando i figli a scuola. È successo ieri in via De Carolis a Sassari davanti all'istituto, quando un 27enne di origine romena ha approfittato del momento di distrazione per spalancare la portiera, aprire la borsetta e sottrarre il portafoglio.

Ma l'uomo ha potuto allontanarsi solo per pochi passi perché è stato fermato prima da altri genitori e poi bloccato dai carabinieri che stavano passando in quell'istante. Stamattina la direttissima in tribunale in cui il giudice Antonio Spanu ha disposto per l'uomo, difeso dall'avvocato Danilo Mattana, la convalida dell'arresto e l'obbligo di firma quotidiana dai carabinieri, accogliendo la richiesta del pm Angelo Beccu.



