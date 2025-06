A Sassari continuano i lavori di manutenzione di strade e marciapiedi in numerose zone della città, coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune.

Avviato ieri il cantiere nel marciapiede di via De Nicola, davanti all’ospedale civile mentre sono in programma interventi su tratti di marciapiede di via Matteotti, via Amendola, nelle zone più rovinate e pericolose, via Porcellana (davanti alla scuola primaria tra via Amendola e via Sardegna), parti di via Londra, tratti tra via Londra e via Mosca, zone di via Madrid e di via Deffenu. Conclusi invece i lavori di rifacimento del marciapiede di viale Italia, tra il civico 76 e l'incrocio con via Rockefeller (nel lato opposto al distributore) e su alcuni tratti nell'isolato tra via Principessa Maria e via Monte Grappa.

Fino a questo momento i cantieri sono stati attivati in via Alghero, nel tratto destro da via Napoli, parte di via Cattalochino, un tratto nell'isolato tra via Genova e via IV Novembre, e l’ultimo tratto a sinistra prima di viale Dante Alighieri; via Civitavecchia, da via Deffenu a via Alghero in entrambi i lati, via Cavour tratto sinistro tra via Ozieri e via Mazzini, via Tempio nella zona del poliambulatorio Asl e il lato destro da via Zanfarino a viale Dante.

