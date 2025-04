Un incrocio pericoloso da mettere in sicurezza.

È quello all’altezza di San Camillo, poco fuori Sassari, che collega il capoluogo turritano con Sorso e Sennori.

Ieri l’illustrazione del progetto, da parte dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, dei lavori da 400mila euro che consentiranno l’uscita dal famigerato incrocio, teatro di diversi incidenti mortali, senza più pericolo per gli automobilisti.

«Ci sarà una terza corsia per l’immissione - spiega Piu - e si finirà finalmente di uscire con la macchina senza avere alcuna visibilità». L’opera inizierà dopo l’estate, a settembre, e dovrebbe concludersi due mesi dopo. «Ci sarà anche un miglioramento della segnaletica orizzontale per una strada la cui messa in sicurezza non poteva più aspettare».

