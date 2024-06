Per mercoledì 26 giugno i tecnici di Abbanoa hanno programmato a Sassari quattro interventi di efficientamento che riguarderanno il potabilizzatore di Truncu Reale, l'attivazione di tre diramazioni delle nuove reti idriche realizzate in via Kennedy nel quartiere Latte Dolce, la sostituzione di un pezzo speciale nella condotta adduttrice Ramo "Monte Oro - Ponte Rosello" a Predda Niedda e di un pezzo speciale nella condotta di Corso Regina Margherita all'incrocio con via Savoia.

La città di Sassari - spiega una nota del gestore idrico - è interessata da diversi cantieri sul sistema idrico cittadino che consentiranno di superare le criticità presenti nella vecchia rete idrica con l'attivazione di nuove condotte, l'installazione di nuove apparecchiature di regolazione e il miglioramento del sistema di filtraggio delle acque grezze in arrivo al potabilizzatore.

I lavori saranno eseguiti in contemporanea per concentrare le interruzioni in un'unica giornata.

I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano di chiusure per limitare quanto possibile le interruzioni.

