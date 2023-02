Il personale negli uffici della sede provinciale e delle agenzie territoriali scarseggia, a rischio i servizi erogati dall'Inps nel nord Sardegna.

In una lettera-appello ai vertici dell’Ente, al presidente della Regione, ai sindaci del territorio e ai sindacati, l’allarme del Comitato provinciale dell'Istituto di previdenza di Sassari. Nel documento la richiesta è chiara: rapida adozione di misure mirate per adeguare l'organico degli uffici alla mole di lavoro. «Il personale assegnato alla sede provinciale e alle agenzie territoriali di produzione di Sassari, Olbia e Tempio, già in forte diminuzione, si è ulteriormente ridotto di 60 unità nell'ultimo triennio, a fronte di un consistente incremento di attività per l'aumentata richiesta di prestazioni da parte dei cittadini», spiega il documento firmato dal presidente del Comitato provinciale, Leonardo Derosi.

«All'insufficiente dotazione di personale si è finora sopperito con la professionalità, l'impegno e il forte senso di responsabilità», ma la situazione non è più sostenibile per il Comitato. «Nonostante le preoccupazioni e i richiami espressi già da anni, le poche integrazioni degli organici negli ultimi anni sono state insufficienti», si legge ancora nel documento.

