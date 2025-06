La Asl di Sassari mette in guardia contro le truffe telefoniche. Da qualche giorno infatti stanno arrivando nei cellulari dei cittadini del nord ovest sardo dei messaggi che invitano le persone a chiamare con urgenza l’Azienda sanitaria. “Questa comunicazione- chiarisce l’Asl- non arriva dagli uffici dell’azienda sanitaria, che invita i cittadini a diffidare da messaggi di tale tenore, che invece rappresentano con tutta probabilità un tentativo di truffa telefonica da parte di un numero con prefisso 893 o 894 o 895”.

Lo scopo sarebbe infatti quello di far chiamare un numero a pagamento che poi prosciugherebbe il credito di chi telefona. “Le Aziende sanitarie- si specifica ancora -del Servizio sanitario regionale, come la Asl di Sassari, non usano mai numeri a pagamento ma esclusivamente numeri verdi”. L’Azienda invita a diffidare di questi numeri, come già fatto dalla polizia postale. Proprio quest’ultima aveva allertato la popolazione a diffidare di messaggi quali: “Si prega di contattare i nostri uffici socio sanitari per una comunicazione. Chiama e ascolta 89341409”. E non vi è molta differenza con quello invece ricevuto dagli utenti Asl: “Si prega di contattare i nostri uffici socio assistenziali al numero 89341472 per una comunicazione che la riguarda”. L’appello è quindi quello di prestare massima attenzione e di non lasciarsi fuorviare da comunicazioni simili.

