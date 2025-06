Litiga con la futura suocera e fa saltare il matrimonio.

È successo sabato quando un trentaseienne sassarese si trovava ad Alghero, nella villa affittata per il post cerimonia nuziale, che avrebbe dovuto tenersi a Sassari domenica nella cornice di Palazzo Ducale. Era tutto pronto, compreso il catering, il dj, il barman e tanto di sassofonista. Ma per motivi non chiari l'uomo ha avuto un alterco con la madre della compagna, è stato aggredito – questa la sua versione – e si difende. La donna ha chiamato i carabinieri. Lui pure.

I militari sono arrivati in breve tempo e si sono trovati davanti il quasi mancato sposo che ha baciato la loro auto e gli stessi carabinieri, a cui ha tentato di prendere poi la pistola "per scherzo".

Alla fine i militari sono stati costretti ad ammanettarlo e arrestarlo, portandolo oggi in tribunale a Sassari per la direttissima. La pm Alessia Sanna ha chiesto per il trentaseienne, difeso dall'avvocato Marco Palmieri, l'obbligo di firma.

