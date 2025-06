L’amministrazione comunale di Porto Torres ha affidato il servizio di salvamento a mare e assistenza alle persone in condizioni di inabilità per le spiagge del territorio. In particolare il servizio è stato consegnato - tramite procedura con affidamento diretto previa richiesta del preventivo agli operatori economici - alla società cooperativa Vosma di Sassari che gestirà anche il decoro e il monitoraggio degli arenili. Il servizio assegnato per la stagione balneare 2025, è previsto per 69 giorni, a partire dal mese di luglio e fino a settembre per un importo complessivo di circa 69mila euro. Saranno interessate le tre spiagge principali del litorale di Porto Torres: Balai, Scoglio Lungo e Acque Dolci. «Metteremo a disposizione le passerelle per accompagnare in acqua le persone con disabilità, - spiega Corrado Ughi, responsabile Vosma– oltre ad una sedia per favorire il bagno ai soggetti con difficoltà motorie». Dopo l’affidamento triennale, l’amministrazione sceglie quest’anno la formula annuale per la concessione del servizio, con possibilità di un’eventuale proroga per l’annualità 2026.

© Riproduzione riservata