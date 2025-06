Va in archivio con successo l’evento “Chenamos in carrela Primavera” che, a Villanova Monteleone, con due giorni di festa nel weekend ha suggellato l’originalità di un percorso di promozione delle eccellenze del territorio.

Un percorso iniziato settimane fa attraverso la valorizzazione di specialità enogastronomiche quali formaggi, carni, pane, miele, vino, erbe selvatiche e altri prodotti tipici di questa zona del nord ovest dell’isola. Ma anche le eccellenze di grande pregio ambientale e paesaggistico quali il sito del Nuraghe Appiu, il monte Minerva, il centro storico e la costa panoramica sul Mar di Sardegna.

Il progetto si è concretizzato nella cena sociale in piazza, uno dei principali eventi di social eating della Sardegna, che ha permesso a turisti e visitatori di apprezzare un menù capace di fare sintesi, attraverso il palato, dei prodotti presentati nel corso dell’anno durante le “Giornate del cibo” a cura di Tommaso Sussarello. Il menù semplice ed efficace ha compreso gnocchetti sardi, ghisadu di maiale alla villanovese con olive nere, formaggio pecorino, un contorno di piselli, pane del forno locale e un bicchiere di vino. «Ma il risultato è soprattutto un riconoscimento meritato alle donne e agli uomini della Proloco – ha affermato il presidente Pietro Fois – gente che con dedizione si impegna nelle numerose attività che possono permettere al paese e al suo territorio di essere valorizzato e conosciuto. L’evento è stato impreziosito dalla partecipazione della compagnia Tricirco e da “Ludobus, giochi antichi in piazza”, realizzato in collaborazione con Mamatita Extra Festival di Alghero che ha inoltre proposto lo spettacolo clown “Hope! Hope! Hoplà!” a cura del Teatro del sottosuolo, dal “Circo in piazza” e i laboratori della compagnia Circolare per grandi e piccoli. Infine uno spazio importante lo ha avuto anche la musica, con i concerti del gruppo musicale dei Niera e “On the road band, official country music”. Il prossimo e ultimo appuntamento del circuito 2025 sarà dal 5 all’8 agosto con una serie di eventi collaterali, che vedranno il clou il 7 agosto con “Chenamos in Carrela Estate”, la grande cena sociale in piazza da cui tutto il percorso ha preso il via.

Un evento giunto alla 17esima edizione ma che affonda le sue radici nella dimensione dell’ospitalità e negli antichi valori della condivisione. Tutto il programma è organizzato dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Villanova Monteleone, il Ministero della Cultura, Funded by the European Unione, e rientra nel network “Salude&Trigu” della Camera di Commercio di Sassari.

