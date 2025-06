Sospettato di avere droga tenta di fuggire dai carabinieri a Sassari.

L'uomo, un nigeriano 31enne, fermato dai militari nel weekend per una perquisizione personale, si è messo a correre rincorso dalle forze dell'ordine lungo via Rosello per poi far perdere le sue tracce in Corso Trinità dopo essersi disfatto di un calzino.

All'interno i carabinieri hanno trovato diversi ovuli di cocaina ed eroina per un totale di 50 grammi.

L'extracomunitario è stato arrestato nei giorni successivi e portato in tribunale a Sassari per la direttissima. Il giudice Sergio De Luca ha disposto per il nigeriano, difeso dall'avvocato Elisabetta Udassi, la convalida dell'arresto.

Il 31enne si trova al momento in carcere a Bancali, il giudice ha confermato la custodia cautelare.

