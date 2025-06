Proseguono i seminari informativi dell’Aspal - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - dedicati all’autoimprenditorialità, in virtù del bando “Progetto Isole Minori”, finalizzato a fornire incentivi ai giovani fino ai 35 anni per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali nei settori strategici dello sviluppo locale.

L’incontro informativo si terrà martedì 24 giugno alle ore 18.30, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara (via Ponte Romano 81).

Durante l’appuntamento si parlerà degli strumenti e delle modalità per avviare nuove attività imprenditoriali, favorendo così la crescita economica e l’occupazione sul territorio. L’obiettivo è migliorare l’accesso l’occupazione le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto per la loro attuazione della garanzia per la loro categoria, per i disoccupati di lunga data e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro.

I seminari saranno curati dagli esperti in creazione d’impresa dei Centri per l’impiego competenti per i Comuni coinvolti nel progetto: Calasetta, Carloforte, Sant'Antioco, La Maddalena e Porto Torres.

