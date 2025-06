Lo fermano e lo perquisiscono trovandogli la droga nelle mutande. Ieri a Sassari i carabinieri stavano seguendo una persona sospetta che, in centro storico, sembrava dedita allo spaccio.

Attività confermata appena hanno bloccato l’uomo, sassarese, scoprendo della marijuana nascosta in un pacchetto di sigarette. Ma la perquisizione è proseguita rinvenendo nelle sue mutande un involucro al cui interno erano celati 40 grammi della stessa sostanza.

I militari hanno arrestato l’uomo e stamattina in tribunale si è tenuta la direttissima in cui per il sassarese, difeso dall’avvocato Marco Palmieri, il giudice Antonello Spanu ha disposto gli arresti domiciliari.

