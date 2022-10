Ancora situazione di pericolo nel quartiere Latte Dolce di Sassari.

La fitta vegetazione incolta sta addirittura coprendo totalmente la segnaletica verticale stradale, creando ulteriori situazioni di pericolo, per automezzi e pedoni.

Ad esempio all'incrocio tra via Bellini e via Pirandello, trafficatissimo, per il fogliame sono praticamente invisibili due segnali di stop e di indicazione di direzione. Nei giorni scorsi sfiorate diverse volte collisioni tra autovetture e ora si teme il peggio.

Gli automobilisti residenti conoscono la situazione e si regolano di conseguenza, ma gli autisti di passaggio in pratica circolano al buio, senza alcuna indicazione.

Il problema delle potature di alberi non eseguite e la crescita di vegetazione incolta nel quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa sta diventando sempre più impellente e suscita quotidianamente proteste di comitati e residenti.



© Riproduzione riservata