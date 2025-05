Cinghiali a scuola. A Sassari gli animali che, ormai da tempo, scorrazzano per la città, si trovavano stamattina all'interno del cortile d'ingresso dell'istituto Canopoleno.

Almeno sette gli esemplari che giravano a pochi metri dalla scalinata che conduce alla scuola. Essendo domenica non vi era ovviamente traccia di alunni, insegnanti e personale e questo deve aver spinto i cinghiali a entrare nel piazzale deserto.

Anche se, va ricordato, che i mammiferi proprio pochi giorni fa "passeggiavano" in tutta tranquillità, e in mezzo alle persone, in piazza Castello, lì dove si trovavano, e trovano, le bancarelle di generi alimentari montate per la Cavalcata Sarda.

