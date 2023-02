È ormai una realtà di Sassari, la rete nata nel 2020 con l’intento di informare e tenere aggiornate le famiglie del territorio sui servizi specifici per le famiglie con bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni. La riunione plenaria che si è tenuta nei giorni scorsi nelle Messaggerie Sarde ha fatto il punto di tre anni di attività della rete creata tra associazioni, esercenti e operatori pubblici e privati che operano in città per rispondere alle esigenze delle famiglie.

L’incontro coordinato da Eleonora Cesarani, consulente progettazione e organizzazione servizi family friendly e referente tecnico del progetto, è servito per confrontarsi sui progetti che partiranno tra febbraio e settembre di quest’anno anche grazie al coinvolgimento di alcuni nuovi partner, e per avviare un primo brainstorming di idee, contenuti e aree di miglioramento per la seconda edizione del “Family Friendly Fest” già programmato per maggio.

All’incontro della rete Baby and Family erano presenti l’agenzia di spettacolo “Animabimbi Magorì”, l’associazione Zoe, Bolabbola Studio, il CAI SASSARI, Castrum Romano, il Comitato Unicef Sassari, Cuccioli nel bosco, Elena La Doula, la Fattoria didattica La Crucca, le associazioni di promozione sociale “Fiori tra le rocce” e “La Melina”, La Tribù Arts Studio, la libreria Messaggerie Sarde e il centro “Vita e Psiche”.

