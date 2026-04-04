Controlli rafforzati da parte della polizia locale di Sassari per le festività pasquali. Gli agenti saranno presenti sia nelle aree urbane dove si verificano di solito più incidenti, sia lungo le principali direttrici di collegamento tra la città e le località costiere, in cui è previsto un incremento del traffico per le gite verso il mare. Grande attenzione in particolare per la viabilità in uscita dal centro urbano e verso i litorali di Platamona, Argentiera e Porto Ferro, consuete mete delle gite fuori porta. Saranno presenti presidi mirati per garantire la fluidità del traffico e prevenire condotte di guida pericolose. Intensificati poi i servizi di vigilanza lungo i litorali, per assicurare condizioni di sicurezza e rispetto delle regole nelle aree costiere più frequentate. Focus anche sui controlli nelle ore serali e notturne, in modo da verificare le condizioni psico-fisiche dei conducenti. In programma presidi pure vicino ai luoghi della movida cittadina, dove aumenteranno i controlli.

Nel corso delle verifiche sarà appurato anche il rispetto delle principali norme del codice della strada: utilizzo dei sistemi di ritenuta, divieto dell’uso dei cellulari durante la guida e rispetto dei limiti di velocità.



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