Cercano un'auto coinvolta in un incidente stradale e trovano 149 grammi di cocaina. Ieri in tribunale a Sassari la direttissima contro un 28enne del Nuorese sorpreso dalla polizia di Stato, all'altezza dello svincolo per Muros, all'interno di un Suv con una busta trasparente che conteneva della polvere bianca.

L'esame successivo della sostanza ha rivelato trattarsi di cocaina e, per questo motivo, l'uomo è stato arrestato dagli agenti della questura e condotto al procedimento di ieri davanti al giudice Giancosimo Mura.

Il pm Mario Leo ha chiesto per il giovane la misura della custodia cautelare in carcere mentre l'avvocato difensore Stefano Porcu ha presentato istanza per i domiciliari. Alla conclusione della direttissima il giudice ha disposto la seconda opzione rinviando al 27 febbraio per la successiva udienza.

