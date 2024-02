Un 32enne extracomunitario è stato condannato alla pena di 9 anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni su una prostituta.

Ieri in tribunale a Sassari la decisione del collegio, presieduto da Valentina Nuvoli, a latere Sara Pelicci e Paolo Bulla, per un fatto risalente al 29 settembre 2022. Secondo l'imputazione l'uomo avrebbe portato la donna nella propria abitazione pretendendo, sotto la minaccia di un coltello, di consumare un rapporto non protetto.

La donna, non di nazionalità italiana, avrebbe approfittato dell'uscita di casa dell'uomo per denunciare quanto avvenuto ai carabinieri facendosi poi refertare alcune ecchimosi alla schiena e al viso. L'imputato, difeso dal legale Giuseppe Onorato, è stato invece assolto dall'accusa di rapina.

L'extracomunitario ha fornito una versione diversa sull'accaduto smentendo le parole della donna e riferendo che, una volta tornato nella propria abitazione, aveva scoperto la mancanza di una cifra di denaro conservata in un cassetto. Il pubblico ministero era Mario Leo.

