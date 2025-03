Rivitalizzare la borgata e far ritrovare la comunità. È la missione della neonata associazione “La Landrigga insieme” che ha celebrato, nei giorni scorsi, il primo evento nella frazione a pochi chilometri da Sassari. «Volevamo organizzare manifestazioni- afferma il presidente Fabrizio Testoni- come ci riuscivano i nostri nonni e noi non facevamo più».

L’intento, promosso in principio da 7 persone in poco tempo divenute 70, ha portato a realizzare un’iniziativa che è riuscita ad attrarre circa 700 persone, tra cibo e musica. Ad attestarne la riuscita anche le presenze del sindaco Giuseppe Mascia, della consigliera regionale e presidente della Commissione Sanità Carla Fundoni, per un evento che ha avuto la collaborazione dell’Avis di Campanedda e del presidente della Confesercenti di Sassari Giuseppe Boccia.

«E’ uno dei nostri compiti- riferisce quest’ultimo- dialogare con le diverse associazioni in modo da rendere questo territorio sempre più vivo». Boccia sottolinea che alla Landrigga si è realizzata l’opportunità di mettere insieme fasce d’età differenti, dai bambini agli adulti, proprio con l’obiettivo di rifondare una comunità. «Noi non ci fermeremo qui- aggiunge Testoni- e abbiamo intenzione di creare delle occasioni di ritrovo simili ogni tre mesi».

