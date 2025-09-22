Il maltempo
22 settembre 2025 alle 12:45aggiornato il 22 settembre 2025 alle 12:46
Sassari, la forte pioggia fa crollare un grosso ramo in mezzo alla stradaÈ accaduto in viale Sicilia nelle prime ore della mattina, fortunatamente nessuna conseguenza
Cade un grosso ramo a Sassari in viale Sicilia.
Stamattina, intorno alle 5.30, è crollato in mezzo alla strada dopo ore di pioggia precipitata in città.
Per fortuna non passava nessuno in quel momento, né pedoni né automobili perché, altrimenti, le conseguenze avrebbero potuto essere serie.
I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il ramo.
