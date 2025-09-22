Cade un grosso ramo a Sassari in viale Sicilia.

Stamattina, intorno alle 5.30, è crollato in mezzo alla strada dopo ore di pioggia precipitata in città.

Per fortuna non passava nessuno in quel momento, né pedoni né automobili perché, altrimenti, le conseguenze avrebbero potuto essere serie.

I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il ramo.

