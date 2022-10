La centralissima Viale Italia, una delle principali arterie di Sassari, un tempo brulicante di vita, da vario tempo nel caos e abbandono. Decine di attività commerciali hanno chiuso i battenti. I gestori delle poche rimaste, insieme ai numerosi residenti, sono sempre alle prese con problematiche irrisolte. Sicurezza del traffico, scarico merci senza alcuna regola, metropolitana di superficie e pista ciclabile delimitate da paletti, convivono in uno spazio inadeguato e pericoloso. Manca inoltre da anni una strategia sui parcheggi. Tutti fattori che, oltre alla ben nota crisi economica, inibiscono eventuali nuovi investitori.

L'argomento viale Italia sarà discusso prossimamente in Consiglio comunale. Oggi il Capo gruppo del Psd'az Mariolino Andria ha depositato un'interpellanza al sindaco sulle problematiche ancora irrisolte dell'arteria. Secondo l'esponente sardista "viale Italia si sta trasformando in un deserto, con numerosi locali sfitti e in vendita Tra promesse e impegni non rispettati, come quelli dei parcheggi filtro e a pagamento".

Il consigliere Mariolino Andria nel dispositivo finale chiede al sindaco "quali siano le azioni concrete della Giunta sulla riqualificazione dell'arteria, compresa la proposta di inversione del senso di marcia. Che restituirebbe alla strada il ruolo di principale ingresso della città".



