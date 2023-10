“Ultimo viene il corvo - letture e canzoni del Calvino resistenziale”: tra letteratura, musica e canto il Liceo Musicale Azuni di Sassari ha ospitato un originale reading dedicato allo scrittore e intellettuale italiano, del quale ricorre proprio oggi il centenario della nascita. Protagonista d’eccezione Elio Biffi, voce e tastierista del gruppo “Pinguini Tattici Nucleari”, che ha incontrato gli allievi su iniziativa di Fabio Madau, docente di storia della musica, grazie alla proposta dell’associazione “Le ragazze terribili” presente all’evento con Barbara Vargiu e Beatrice Sorba.

Il musicista della nota band, che tra l'altro si è formata proprio sui banchi di scuola, ha letto con stile inedito alcuni brani della raccolta che ha ispirato una sua performance per la quarta edizione del festival letterario “Fino a leggermi matto – Musica tra le pagine”, tenutosi nei giorni scorsi a Sassari, esibendosi anche in alcune canzoni scritte da Italo Calvino, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

Nell’incontro con gli studenti azuniani Biffi ha esordito interpretando una canzone dal titolo “Dove vola l’avvoltoio?”, scritta da Calvino quando faceva parte del gruppo musicale e letterario “Cantacronache”, e ha poi letto il racconto “Ultimo viene il corvo”, una storia di vita partigiana, seguito da altri due della stessa raccolta.

Il musicista ha spiegato agli alunni le origini della sua passione per Calvino scrittore, capace di rendere meno drammatica la dura realtà raccontata nelle sue opere con l’uso della fantasia in pagine talvolta quasi fiabesche, con protagonisti i bambini, le armi rappresentate come oggetti magici e il dolce contorno della natura a conforto delle tristi vicende umane.

Elio Biffi ha sottolineato che Calvino ha vissuto in prima persona i drammi del suo tempo, a partire dalla sua partecipazione alla lotta dei partigiani con il nome di Santiago (è nato a Santiago de Las Vegas de La Habana, a Cuba), poco più che ventenne durante la seconda guerra mondiale, fino al lento e sofferto ristabilirsi dell’ordine sociale dopo il conflitto. Particolarmente emozionante la canzone “Oltre il ponte” in cui Calvino parla di guerra, passato, speranza e sogni giovanili che non muoiono mai.

