A Sassari sono notevoli le problematiche con cui devono convivere i residenti di via Buccari. Le denuncia con un'interpellanza rivolta al sindaco e alla Giunta il consigliere comunale Mariolino Andria, capogruppo del Psd'Az.

«Le carenze di via Buccari - spiega il consigliere sardista - sono di mancata manutenzione, di decoro, di sicurezza e di trascuratezza per il verde e l’igiene urbana. Inoltre bisognerebbe riattivare la segnaletica orizzontale e riordinare i parcheggi. Si segnala anche l’assenza di marciapiedi e una precaria gestione delle acque meteoriche. Evidenzio - continua Andria - che non sono mancate le occasioni per recuperare le risorse necessarie per interventi strutturali sulla strada in questione, che sfocia in Via Sorso, a ridosso della vallata del ponte di Rosello. Per cui si interpellano il sindaco e gli assessori di competenza sulle azioni possibili a breve termine in via Buccari e se a medio periodo siano previsti interventi più strutturali».



