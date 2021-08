Intere famiglie di cinghiali selvatici, come se fossero animali domestici, se ne vanno a spasso, probabilmente alla ricerca di cibo, in varie zone di Sassari.

Negli ultimi giorni numerosi avvistamenti si sono verificati nella zona Baddimanna, alla periferia est del capoluogo, in particolar modo in via Gaetano Cima e in via Carmelo Floris.

Avvistati gruppi anche in via Nulvi. Gli animali, in base ad alcune testimonianze, stanno diventando abitudinari e non hanno mai mostrato segni di aggressività.

Qualche residente dà loro anche da mangiare. E chiaramente questo per i cinghiali rappresenta uno dei migliori motivi per tornare.

