Iniziati oggi a Sassari i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulla bretella tra via Pirandello e via Bellini. Un intervento teso a ridare dignità a una strada definita “mulattiera” e ai limiti della praticabilità per le autovetture.

È di stamattina il sopralluogo compiuto sul tratto, che resterà chiuso dalle 8 del 28 aprile alle 17 di mercoledì 30, dal sindaco Giuseppe Mascia e dall’assessore alle Infrastrutture della viabilità Massimo Rizzu.

«Come amministrazione - sostiene il primo cittadino – abbiamo deciso di investire nelle infrastrutture della nostra città e ora, con il bilancio approvato, abbiamo potuto avviare l’iter per dare seguito ai nostri progetti di riqualificazione».

Il cantiere, previsto per maggio, è stato aperto in anticipo approfittando della chiusura, in questi giorni, di molte scuole in modo da contenere i disagi per i cittadini.

