Sospesa per sette giorni una sala slot a Sassari.

Lo ha disposto il questore della provincia, Filiberto Mastrapasqua, in seguito ai controlli fatti nell’attività dagli agenti della polizia amministrativa.

Le verifiche hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative dovute all’assenza del titolare, o di un suo incaricato, per la vigilanza della sala, permettendo così il possibile accesso ai minorenni. L’esercizio è poi risultato aperto al pubblico in orario non consentito dalle ordinanze comunali e con all’interno dei pregiudicati.

Tutti elementi che hanno portato il questore a emanare un provvedimento urgente di sospensione della licenza, come misura di prevenzione finalizzata ad impedire il protrarsi di situazioni pericolose.

Il provvedimento prevede l’affissione all’esterno della sala un foglio con la scritta: “Chiuso per disposizione del questore, ex art.100 T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”. Se, allo scadere dello stop alle attività, dovessero ripetersi episodi simili potrebbe essere adottata la misura della revoca definitiva della licenza.

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