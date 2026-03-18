Trionfo motoristico sassarese, nei giorni scorsi, nella cornice nazionale del salone Automotoretrò a Parma. L’Automotoclub Storico Italiano ha premiato il Club Auto e Moto d’Epoca “Il Volante” di Sassari con riconoscimenti di rilievo, nella cerimonia dedicata alle manifestazioni più prestigiose dell’ultimo anno. Il riconoscimento ricevuto è quello del Premio ASI Solidale del prestigioso Premio Vittorio Zanon. Assegnato quest’ultimo per l’evento “Scala di Giocca-Osilo”, celebrata dalla commissione nazionale come uno dei migliori nel panorama della penisola. Tributi che arrivano mentre il club si appresta a celebrare un anno ricco di eventi in occasione del 60° anniversario dell’ASI.

Risale a trent’anni fa invece la nascita de “Il Volante”, punto di riferimento imprescindibile per il Nord Sardegna. Guidato dalla presidente Vanda Casula, il club, oltre a collezionare veicoli, opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio motoristico come vera testimonianza storica. Dalle consulenze tecniche alle sessioni di omologazione per il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e della “Targa Oro” sono tante le attività portate avanti. Ma quella principale è la Scala di Giocca–Osilo, definita dai soci come la “madre di tutte le corse” in Sardegna. Si corre dal 1924, e spente le 100 candeline, la manifestazione si è oggi evoluta in una prova di regolarità e turismo culturale che attraversa paesaggi suggestivi, partendo da Piazza d’Italia a Sassari.

Per gli appassionati, l’appuntamento è già fissato: la prossima edizione si terrà il 23 e 24 maggio. Corse a parte l’associazione, attraverso l’ASI Solidale, promuove e organizza iniziative nel sociale come, il 6 gennaio, la Befana dell’ASI in cui si portano doni negli ospedali e nelle case famiglia, oppure quando si organizzano giornate per la donazione del sangue. Grazie anche alla costante collaborazione con il Comune di Sassari, il club trasforma periodicamente le piazze cittadine in musei a cielo aperto, educando il pubblico al rispetto dell'originalità e della memoria storica dei veicoli d'epoca.

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