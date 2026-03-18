il rogo
18 marzo 2026 alle 18:41aggiornato il 18 marzo 2026 alle 19:05
Sassari, incendio all’Hotel Turritania: in fiamme il tettoSul posto vigili del fuoco e polizia locale, poche ore prima il sopralluogo della commissione del Comune
A fuoco l'ultimo piano dell'Hotel Turritania a Sassari.
Ad andare in fiamme sarebbe stata la pavimentazione mentre, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, è intatto l'impianto fotovoltaico che si trova sul tetto.
Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. L'opera è stata oggetto stamattina del sopralluogo della II commissione del Comune.
- IN AGGIORNAMENTO –
© Riproduzione riservata