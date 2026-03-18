A fuoco l'ultimo piano dell'Hotel Turritania a Sassari.

Ad andare in fiamme sarebbe stata la pavimentazione mentre, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, è intatto l'impianto fotovoltaico che si trova sul tetto.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. L'opera è stata oggetto stamattina del sopralluogo della II commissione del Comune.

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