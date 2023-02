Fiamme in una casa di campagna, nella località Monte Oro a Sassari.

Il fuoco è scaturito all’interno di un cavedio costruito lungo il perimetro dell’abitazione, all’interno del quale erano stato custoditi legname e altri oggetti di arredo. In pochi istanti le fiamme hanno divorato e ridotto in cenere scatole di cartone e plastica. Una lunga colonna di fumo ha invaso la zona. Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco di Sassari, partiti dalla sede centrale del comando provinciale per mettere in sicurezza la zona interessata dall'incendio, che per fortuna non ha coinvolto nessuna persona.

I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme, un’operazione complessa che ha impegnato le squadre per oltre due ore, attività che si è protratta ulteriormente alla ricerca delle cause che hanno scaturito l'incendio. Ingenti i danni causati dal rogo che tra le altre cose ha distrutto alcuni elementi di arredo e macchinari vari.

