Sarà la città di Sassari a ospitare, il prossimo 5 e 6 giugno in Promocamera, il VI convegno regionale della polizia locale. Un’occasione di confronto tra gli operatori del settore, esperti e istituzioni sulle più attuali sfide in materia di sicurezza urbana, sostenibilità ambientale e innovazione operativa. Tra gli argomenti che verranno affrontati il 5, dopo l’introduzione del sindaco Giuseppe Mascia e del comandante della Municipale sassarese Gianni Serra, ci sarà l’importanza degli impianti di energia rinnovabile e le implicazioni legali ed etiche connesse, su cui interverrà il sostituto procuratore del tribunale di Oristano, Valerio Bagattini.

La dimensione europea della sicurezza sarà al centro della relazione di Marco Calaresu, docente di Scienza Politica all’Università di Sassari, che illustrerà il ruolo del Fisu (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana), sottolineando il valore degli scambi professionali e delle esperienze formative comuni tra le polizie locali dei Paesi europei. Da segnalare poi quanto dirà Marco Luciani, responsabile della polizia giudiziaria della Polizia locale di Milano, che concluderà la prima mattinata con una relazione dedicata alle investigazioni digitali e informatiche nei reati del “Codice Rosso”, legati alla violenza domestica e di genere. Venerdì 6 giugno è in programma l’intervento di Gaetano Noè, direttore dell’ufficio Ambiente del Comune di Torino, che illustrerà le novità normative e operative in materia di gestione dei rifiuti.

Di seguito Massimo Ancillotti, già comandante e dirigente della Polizia locale in diversi comuni italiani, presenterà le ultime linee guida relative alla riforma del codice della strada, con particolare attenzione agli articoli 186 e 187: guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il convegno è organizzato dal Comando Polizia locale di Sassari, in collaborazione con il Gruppo Maggioli e la Promocamera.

