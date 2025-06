L'avvio del servizio di sosta a pagamento avvenuto il primo giugno nelle zone balneari di Alghero, dal Lido a Fertilia, ha riscontrato disguidi in località le Bombarde, la spiaggia più gettonata dai turisti. «In particolare un parcometro ha avuto problemi di natura tecnica che hanno causato disagi, per i quali l'Amministrazione si scusa con tutti gli utenti», fanno sapere dagli uffici comunali.

Per questa ragione, con ordinanza dirigenziale, il servizio a pagamento nella zona delle Bombarde sarà sospeso per i prossimi 3 giorni, per risolvere le problematiche e rientrare poi cosi pienamente in vigore a partire dal giorno 5 giugno.

È possibile effettuare il pagamento della sosta in tutte le aree attraverso i parcometri, ma anche tramite le app Easy Park e Drop ticket.

© Riproduzione riservata