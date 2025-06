Pericoloso incendio in un garage a Sassari.

Alle 13 i vigili del fuoco sono intervenuti in una abitazione della strada vicinale Tignoni Monti Minuddu, chiamati dagli stessi proprietari. Le fiamme hanno lambito due autovetture e un trattorino, tutti in disuso, facendo poi crollare la tettoia del garage.

La centrale dei pompieri inviava un’auto botte pompa in supporto alla partenza con 8.000 litri di acqua. Le cause, sono in fase di accertamento, non si registrano feriti.

© Riproduzione riservata