«Il gruppo civico Noi Riformiamo Alghero non ha alcun legame con i Riformatori Sardi». Lo chiarisce il coordinamento cittadino, riferendosi a un articolo pubblicato su L’Unione Sarda in cui si definiva il gruppo di maggioranza del sindaco Cacciotto come una “costola dei Riformatori”. Ma non è così. Alcuni ex Riformatori sono passati alla lista civica, ma si tratta di due entità politiche differenti. «Il nome del gruppo civico Noi Riformiamo Alghero è certamente fuorviante e può indurre in errore, ma non rispecchia in alcun modo l’identità, i valori e la linea politica dei Riformatori. È vero che alcuni attuali esponenti, candidati durante le elezioni comunali 2024 in Noi Riformiamo Alghero, hanno fatto parte del nostro partito in passato, tuttavia la loro adesione al cosiddetto “campo largo” con il PD di Elly Schlein, i 5 Stelle, AVS e altre forze di sinistra ha determinato la loro naturale e totale uscita dai Riformatori», aggiungono dal coordinamento dei Riformatori Sardi. «Queste precisazioni si rendono necessarie nei confronti dei nostri elettori e degli alleati con cui condividiamo un percorso politico chiaro, coerente e di centrodestra liberale, sia a livello regionale che nella città di Alghero».

I Riformatori Sardi non fanno parte del progetto civico che sostiene il sindaco Cacciotto, «né tanto meno ne condivide le scelte».

