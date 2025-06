Il successo di pubblico e di critica ha spinto il Comune di Castelsardo a prolungare fino al 15 luglio l’apertura della mostra Il Miele degli Abissi, firmata dall’artista Jacopo Scassellati e curata da Stefano Resmini.

Inaugurata il primo maggio nella suggestiva cornice del Castello dei Doria, l’esposizione ha saputo conquistare diverse migliaia di turisti e tantissimi visitatori arrivati da tutta la Sardegna. Attraverso un coinvolgente dialogo tra pittura e scultura, la mostra si configura come un percorso emozionale che sollecita lo sguardo e la sensibilità del pubblico. Le opere, dense di forza espressiva, si inseriscono perfettamente nella cornice storica del Castello, dando vita a un’esperienza immersiva che fonde memoria, silenzio e visione.

«Abbiamo voluto offrire la possibilità a un pubblico ancora più vasto di assaporare Il Miele degli abissi, un progetto espositivo di rara intensità – dichiara l’assessora alla Cultura Maria Speranza Frassetto –. La mostra di Jacopo Scassellati ha portato nuova vita all’interno del Castello dei Doria, trasformandolo in un luogo in cui l’arte racconta e risveglia emozioni profonde. La proroga rispecchia la volontà dell’amministrazione, guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, di promuovere la cultura come esperienza viva e coinvolgente».

La mostra, visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle 22, offre un’occasione preziosa per vivere un’esperienza artistica intensa in uno dei contesti più suggestivi della Sardegna.

