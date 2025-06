Grande partecipazione di folla a Sassari per il 79° anno della Festa della Repubblica. Alla presenza di un pubblico, in piazza d’Italia, che esprimeva le massime autorità civili, militari e religiose, la prefetta Grazia La Fauci ha aperto l’evento leggendo il discorso del Capo dello Stato Sergio Mattarella per poi pronunciare una propria allocuzione sulle scelte delle passate generazioni e quelle che dovranno invece compiere i giovani di oggi.

Sempre la prefetta ha presieduto alla consegna delle varie onorificenze, 4 di cui riservate ai cittadini italiani deportati nei lager nazisti, 12 poi di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra questi ultimi a riceverla anche l’ex comandante della Brigata Sassari Stefano Messina che, a breve, assumerà l’incarico di comandante dell’Accademia militare di Modena.

A eseguire i brani musicali, come l’inno nazionale, la Corale Luigi Canepa diretta da Luca Sirigu. Suggestivo il momento in cui i vigili del fuoco hanno ricoperto parte del palazzo della Provincia con il tricolore.

