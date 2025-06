Da oltre due mesi una enorme discarica giace ai lati della strada, lungo la ex provinciale 81, nel territorio di Porto Torres. Una pessima cartolina per i turisti che percorrono la strada, sulla litoranea di Platamona, ancora prima della discesa che conduce alla torre di Abbacurrente. Una montagna di rifiuti, un vero immondezzaio che si insinua nel verde e spunta ai margini della carreggiata, come un fermo immagine da troppo tempo.

Le segnalazioni arrivano a decine, l’indignazione sul rischio ambientale è stata espressa da quanti si recano al mare, costretti ad attraversare quel tratto di strada diventata indecente. Non fosse altro perché si trova lì da tempo. Era stata rimossa ma è ritornata, un cumulo di spazzatura con rifiuti di ogni sorta che attirano altri incivili autorizzati ad abbandonare qualsiasi materiale di scarto, dalle bottiglie di plastica alla carta, con indumenti e vetro sparsi qua e là.

Tra i rifiuti bustoni accatastati a deturpare l’ambiente, ignorando le responsabilità e i divieti per la tutela di un paesaggio continuamente alterato dai nemici del decoro.

© Riproduzione riservata