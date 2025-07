Bagni non accessibili per i disabili. Oggi Roberto Bartolomeo Pinna, che per spostarsi usa una carrozzina a batterie, si trovava in camera mortuaria a Sassari, in viale San Pietro, per la morte di sua madre. «Ma sono dovuto andarmene, perché ho avuto bisogno del bagno e non era presente lo scivolo per accedervi», riferisce.

Si parla di una struttura dedicata proprio alle persone con disabilità, ma che è priva della pedana per consentire l’ingresso ai servizi. «L’altezza dal suolo è di 30 centimetri», continua Pinna. «Come si fa a salire?»

Il sessantaduenne ha dovuto lasciare la camera mortuaria e farsi accompagnare a casa, in una giornata che, oltre al dolore per la scomparsa di un genitore, si è accompagnata alla rabbia per il disservizio. «Spero si faccia qualcosa», conclude.

© Riproduzione riservata