È Danilo Russu il vincitore della XXIX edizione dell’Arciere d’oro, il premio assegnato ogni anno dall’associazione Panathlon di Sassari. 51enne, sassarese, è il presidente, dal 2017, della Federazione Italiana Nuoto Sardegna oltre che socio fondatore dell’Agisi, Associazione italiana gestori impianti sportivi. Stamattina l’assegnazione del riconoscimento nei locali della Fondazione Sardegna da parte del presidente del Panathlon Sassari Marcello Sassu affiancato dal governatore regionale dell’associazione Francesco Sanna e dall’assessora comunale allo Sport Rosanna Arru.

“Il comitato lo elegge all’unanimità- dichiara Sassu leggendo le motivazioni- considerando l’impegno da lui profuso nella sua carriera a favore della diffusione della cultura del rispetto e della non violenza che sono i principi etici e universali alla base della nostra attività”.

L’Arciere d’oro rappresenta uno dei premi più ambiti della città ed è dedicato alle persone che hanno dato un contributo fondamentale non solo nello sport ma anche nella società civile. “Mi sento di condividere questo premio- afferma Russu- con chi, insieme a me, in questi anni ha contribuito alla realizzazione dei tanti progetti che abbiamo portato avanti nel sociale”. Il riferimento è agli eventi promossi sia nel settore Paralimpico che in quello Olimpico. “Segno che il messaggio che volevamo far passare sull’inclusione non è passato inosservato”.

