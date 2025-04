«Città metropolitana, un’occasione straordinaria».

Il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia interviene sul semaforo verde del consiglio regionale alla proposta di legge che apre di nuovo i termini per i referendum dei comuni che intendono staccarsi da una provincia a un’altra e stabilisce i nuovi termini per l’elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane.

Quanto approvato oggi, secondo il primo cittadino, «avvicina il momento in cui il nostro territorio tornerà a essere democraticamente rappresentato».

«Non solo - aggiunge il primo inquilino di Palazzo Ducale - la previsione prospettata avvicina il momento in cui la Città metropolitana salirà in corsa sul treno del ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027. Siamo davanti a un’occasione straordinaria, da non perdere, per recuperare il gap con altri territori che in questi anni sono andati a un’altra velocità e sono cresciuti visibilmente».

L’incremento avuto in Finanziaria sul fondo per le Province e le Città metropolitane sarde diventa allora decisivo. «Si tratta di 30 milioni in più per il 2025 e di 25 milioni all’anno per il 2026 e il 2027– afferma il sindaco – tutte risorse che consentiranno di pianificare e di far muovere alla Città metropolitana i primi passi concreti nella giusta direzione».

