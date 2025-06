Un premio internazionale a un pediatra sassarese. Francesco Camoglio ha ricevuto in giornata, dal Rotary Club Sassari Silki, l’onorificenza Paul Harris Fellow, il più esclusivo riconoscimento del Rotary International. Questo è stato consegnato alla presenza del rettore dell’università del capoluogo turritano Gavino Mariotti, del presidente del Club, l‘avvocato Alessandro Fiori, del prof. Sergio Babudieri e di una delegazione del Club.

A motivare il premio la volontà di Camoglio di dedicarsi ai piccoli pazienti pediatrici sardi dando vita ad una scuola scientifica di eccellenza all’ateneo sassarese, divenuta ormai un punto di riferimento. Come si comunica nei motivi dell’onorificenza, “grazie alle sue ricerche e all’attività clinica il prof. Camoglio garantisce alla collettività un miglioramento delle proprie condizioni di salute e di vita. Diverse sono le tecniche chirurgiche assolutamente innovative da lui praticate, e grazie all’alto senso di responsabilità e di abnegazione al lavoro ha eliminato, in pochissimo tempo, tutte le liste d’attesa per la chirurgia pediatrica”.

Tra i vincitori del Paul Harris Fellow in passato ci sono stati l’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e l’ex presidente della Russia Boris Eltsin, il direttore d’orchestra Riccardo Muti e il tenore Andrea Bocelli.

