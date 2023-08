In principio fu Sassari, poi l'associazione Danzaeventi ha iniziato a portare il festival anche nei centri del circondario. L'edizione numero 20 di “Corpi in movimento” toccherà anche Ittireddu, Porto Ferro, Sennori e Alghero.

Si parte il 18 agosto nell’Ex Vulcano di Ittireddu dove alle 21 la Compagnia Chiasma di Roma presenta lo spettacolo “Outdoor Dance Floor”, ideato e diretto da Salvo Lombardo che si esibirà al fianco di Daria Greco. Dopo la performance coreografica, il pubblico sarà invitato ad inserirsi nel flusso dell’azione per fare esperienza, attraverso il ballo, delle nuove dinamiche relazionali, degli echi e riverberi del movimento. Il lavoro è realizzato con il sostegno di MIC (Ministero della Cultura) in collaborazione con Fondazione Romaeuropa.

Gli altri appuntamenti - Il 27 agosto al Baretto di Porto Ferro c'è “Toxic Love” della Compagnia AlphaZTL e “Foutoir” della Compagnie Virginie Brunelle. Sempre al Baretto di Porto Ferro, il 10 settembre ARB Dance Company presenta “Ground Zero”.

Il 16 settembre la manifestazione si sposta al Centro Culturale di Sennori per ospitare ASMED – Balletto di Sardegna con “Orfeo, Euridice e Melancholia” e, in coproduzione con Danzeventi “Ikaro, studio a due”; quindi per la regia di Livia Lepri l’associazione il Lentischio si esibisce in “La mamma del sole”; ci saranno anche l’Albanian Dance Theater con “Protect” e Versilia Danza con “Riflesso Schubert – estratto per danza”.

Il 22 settembre il Teatro Civico di Alghero ospita Borderline Danza con il suo “Carosello”. Il 30 settembre sarà la volta del Teatro Verdi di Sassari con tre compagnie: Opus Ballet in “Behind you”, Resextensa in “Puzzle” e “Partitura in Versi – The sound Silence”, quest’ultima in coproduzione con Danzeventi.

L’8 ottobre si ritorna al Verdi di Sassari, con il Gruppo e-motion in “Small Living Place” e Ariella Vidach - AIEP in “Virtual Touch&Trail”.

Il 10 ottobre al Teatro Verdi, in sala, la Daniele Cipriani Entertainment proporrà “Echoes of life”. Il 14 ottobre si va al Civico di Alghero con Spellbound Contemporary Ballet in “If you were a man”.

Gran finale il 15 ottobre al Teatro Verdi con la sassarese Danza Estemporada che presenta “In Equilibrio”.

© Riproduzione riservata