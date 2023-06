Grazie a un progetto presentato all’assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, il Comune di Sassari ha beneficiato di un contributo di 80mila euro, che sono serviti per acquistare 68 defibrillatori di ultima generazione. I dispositivi saranno collocati nelle auto e negli uffici della Polizia Locale.

Inoltre saranno consegnati ai dirigenti scolastici delle scuole primarie del territorio e ai referenti delle palestre comunali assegnate in concessione alle associazioni sportive. Il progetto sarà illustrato dal sindaco Nanni Campus e dal comandante Gianni Serra alle 9.30 di mercoledì nei locali di via Carlo Felice.

Sempre mercoledì la Polizia locale di Sassari promuoverà una raccolta di sangue tra i propri dipendenti per contribuire ad arginare le difficoltà del servizio trasfusionale aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle strutture sanitarie cittadine che, specie in estate, registrano forti carenze di plasma. Dalle 8, dunque, una postazione mobile dell’AVIS con una autoemoteca sosterà in via Carlo Felice, davanti all’ingresso del Comando.

