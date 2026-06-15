Un uomo è stato arrestato a Sassari in flagranza di reato perché ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona e di truffa aggravata ai danni di un anziano.

A compiere il fermo, lo scorso giovedì, sono stati i carabinieri dopo la segnalazione della vittima, esasperata perché, tra il giugno 2021 e il maggio 2026, avrebbe subìto dall’arrestato una serie di raggiri, che lo hanno indotto a versare in totale 200mila euro in contanti o attraverso bonifici su un conto corrente intestato a una parente dell’indagato.

I militari sono intervenuti bloccando il truffatore dopo l’ennesima consegna di denaro (250 euro).

A casa dell’arrestato i carabinieri hanno poi rinvenuto e sottoposto a sequestro diverse carte postali verso le quali la vittima aveva, questa l’ipotesi, indirizzato numerosi versamenti.

L’indagato è stato quindi condotto in carcere a Bancali. Il giudice nell’udienza di convalida ha poi disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di firma.

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