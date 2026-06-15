A Monte Rosello
15 giugno 2026 alle 12:59
Sassari, tre auto a fuoco nella notte: indaga la poliziaIl rogo si è sviluppato in via Castelsardo a pochi metri da un palazzo creando allarme tra i residenti
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Tre auto bruciate ieri notte a Sassari. Il rogo delle automobili è avvenuto in via Castelsardo, nel quartiere di Monte Rosello, intorno a mezzanotte. Danneggiate in modo grave dalle fiamme una Renault, una Lancia e una Hyundai.
Il rogo ha avuto luogo a pochi metri da un palazzo creando allarme tra i residenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia di Stato che sta indagando sull'ipotesi dell'atto doloso.
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