Tre auto bruciate ieri notte a Sassari. Il rogo delle automobili è avvenuto in via Castelsardo, nel quartiere di Monte Rosello, intorno a mezzanotte. Danneggiate in modo grave dalle fiamme una Renault, una Lancia e una Hyundai.

Il rogo ha avuto luogo a pochi metri da un palazzo creando allarme tra i residenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia di Stato che sta indagando sull'ipotesi dell'atto doloso.



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