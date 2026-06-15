Dalle 11 alle 23, una giornata di musica nel cuore del borgo con ben 12 performance in quattro piazze. Domenica Villanova Monteleone entra nel circuito nazionale della Festa della Musica 2026, la più grande manifestazione musicale diffusa d'Europa. L'evento è promosso dall'Amministrazione Comunale di Villanova Monteleone in collaborazione con l'Associazione Blue Note Orchestra – Orchestra Jazz della Sardegna. L’appuntamento nasce con l'obiettivo di celebrare la musica come strumento di incontro, crescita culturale e valorizzazione del territorio, coinvolgendo artisti affermati, giovani talenti, realtà produttive locali e l'intera comunità.

La giornata rappresenta il punto di arrivo di un percorso artistico e formativo dedicato ai giovani musicisti provenienti dai Conservatori. Nei giorni precedenti alla manifestazione, il borgo ha ospitato infatti una residenza artistica durante la quale diverse ensemble hanno lavorato a stretto contatto con professionisti del settore, guidati dal compositore Gabriele Comeglio, vivendo un'esperienza di crescita musicale e umana, oltre che vivere la vita di comunità.

La Festa della Musica prenderà il via alle 11 in Piazza Piero Arru con il Concerto-Aperitivo del Blue Note Jazz Ensemble. Nel pomeriggio il Carillon Musicale, un format originale che trasformerà il centro storico in un grande percorso sonoro itinerante. Quattro piazze, quattro ensemble e dodici concerti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le vie del paese: il Take Four Quartet, il Consonu Saxophone Quartet, il Nica's Quartet e l'Auriga Quartet.

Alle ore 21, in Piazza Delogu-Ibba, la manifestazione culminerà con "Domani è un altro giorno", il concerto-spettacolo che vedrà insieme sul palco l'Orchestra Jazz della Sardegna e i Bertas, protagonisti di un progetto artistico che unisce memoria, innovazione e grande qualità musicale.

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