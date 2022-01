E’ stato identificato il cadavere ritrovato a tarda sera lo scorso 12 gennaio a Sassari, in un casolare abbandonato in via Papa Giovanni XXIII.

Si tratta di un cittadino italiano di 69 anni, il corpo in stato avanzato di decomposizione e l’assenza di documenti non avevano consentito di individuare subito l’identità della persona e le cause del decesso.

Ci si è risaliti grazie ai successivi accertamenti medico legali: l’uomo è morto per cause naturali, fa sapere la Polizia che la sera del 12 gennaio era intervenuta sul posto assieme alla Scientifica.

Le impronte digitali dell’uomo corrispondevano a quelle presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine.

A far scattare l’allarme sollecitando l’intervento della Polizia sul posto è stato un passante che per caso ha notato il cadavere.

(Unioneonline/L)

