Due anni di sessioni tecnico-operative per addestrare la polizia locale di Sassari. Il corso è durato 160 ore e si è concluso nei giorni scorsi.

A tenerlo un istruttore d’eccezione come Giancarlo Candiano Tricasi, che può vantare una lunga esperienza nell’addestramento operativo delle forze di polizia e militari.

In particolare ha lavorato nei corpi speciali militari esteri, ricevendo tra l’altro due medaglie d’oro al merito per alcune importanti operazioni di antiterrorismo.

Le tecniche operative apprese dai poliziotti della Locale di Sassari, come si riporta sul profilo social Blu Locale, «non servono ad aumentare la conflittualità degli interventi ma esattamente il contrario: consentono di gestire le situazioni critiche con maggiore professionalità, riducendo il ricorso alla forza e limitando il rischio di errori, infortuni e conseguenze imprevedibili».

Quanto insegnato da Candiano permette così agli agenti di affrontare situazioni critiche che in città accadono sempre più spesso. «Noi cerchiamo di assicurare la formazione su tutti i campi di attività - dichiara il comandante della polizia locale di Sassari, Gianni Serra - che sono particolarmente estesi e complessi, dalla polizia ambientale alla polizia edilizia a quella giudiziaria».

Dal 2017, con il decreto sicurezza, il legislatore ha attribuito competenze specifiche proprio nel campo della sicurezza urbana. «È una locuzione che abbraccia tante attività, dalla prevenzione dei reati predatori ai reati contro il patrimonio e contro la persona, alle attività rivolte a preservare il degrado e a rafforzare il decoro e a garantire la legalità nei territori», continua Serra. «Ed ecco - conclude - che le polizie locali sono sempre più impegnate, soprattutto nelle attività di prossimità, che significa una presenza qualificata nei quartieri con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza reale ma anche la percezione di sicurezza».

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