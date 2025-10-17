Tappi di plastica, palloncini scoppiati, frammenti di contenitori, pezzi di reti. Rifiuti. Eppure disposti in maniera sapiente si trasformano in composizioni artistiche. In occasione del 25° anniversario di attività, il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari propone nella sala Duce di Palazzo Ducale la mostra fotografica “Apparentemente” dell’artista Ivano Piva. L'esposizione sarà inaugurata il 28 ottobre e sarà visitabile sino al 31 ottobre e dal 3 al 5 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Le opere esposte sono immagini essenziali, che immortalano rifiuti di plastica raccolti sulle spiagge. Le foto evidenziano il contrasto tra la loro evidente minaccia per l’ambiente e l’apparente innocuità che assumono quando diventano soggetti artistici. La mostra si compone di stampe fotografiche, semplici ma potenti, pensate per sensibilizzare il pubblico alla raccolta dei rifiuti e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. Le fotografie saranno accompagnate da una selezione di oggetti esposti in modo non convenzionale, offrendo uno sguardo diretto su ciò che viene abbandonato.

I materiali esposti provengono da attività umane sia sulla terraferma che in mare: reti, attrezzature da pesca e altri rifiuti marini non degradabili, soprattutto plastica, che le mareggiate trasportano depositano lungo le coste.

Sarà lo stesso autore degli scatti, Ivano Piva, ad accompagnare i visitatori e le classi lungo il percorso espositivo, illustrando sia gli aspetti tecnici delle fotografie sia il messaggio educativo che anima l’intera iniziativa.

© Riproduzione riservata