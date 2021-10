Rinasce in via Cilea, nel quartiere Latte Dolce di Sassari, il Giardino dei Papi, da anni in degrado ed abbandono. Il tutto grazie ad un'iniziativa del comitato di quartiere (che ha adottato da qualche giorno il giardino) e di Cristian Pani, un cittadino che ha messo a disposizione varie attrezzature per la pulizia e il decoro di tali spazi. I lavori sono durati circa due settimane e hanno anche riscoperto un impianto di illuminazione e di irrigazione, che con qualche piccolo ritocco potranno nuovamente essere efficienti. I rifiuti prodotti dalla pulizia sono stati smaltiti dall'amministrazione comunale, che ha anche garantito la prossima messa in funzione dell'impianto di irrigazione e di illuminazione.

"Grazie ad una iniziativa condotta da comitato, pubblico e privato sarà recuperato uno spazio molto bello e suggestivo, ma dimenticato.- commenta Gianluigi Onida, del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa - Il giardino dei Papi è un esempio da seguire in città, dove sono ancora presenti angoli trascurati, da valorizzare con pochissima spesa".



© Riproduzione riservata