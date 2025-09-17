Grave lutto per i vigili del fuoco di Sassari. È morto dopo una breve malattia all’età di 51 anni Alessio Chessa, caposquadra del Corpo, con oltre 26 anni di servizio.

Una figura di spicco per i pompieri del capoluogo turritano da sempre impegnato nella sua professione, nella vita sociale, nello sport e per la famiglia.

“Amava il lavoro più della sua vita”, lo ricordano i colleghi, affranti per la perdita. “Si è speso sempre - aggiungono - per aiutare il prossimo. Aveva un cuore gigante ed era un uomo di valori”.

Amato da tutti, sempre solare nonostante la prova che, negli ultimi tempi, era stato costretto ad affrontare. “Anche nella malattia voleva sempre rasserenare tutti, e dire che stava combattendo”.

Alessio lascia la moglie e due figlie. I funerali si terranno domani a Sassari alle 15.30, nella chiesa del Cuore Immacolato, nel quartiere di Monte Rosello dove era nato e cresciuto.

